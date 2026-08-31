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31.08.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Swisscom zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Swisscom-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 629,50 CHF.

Swisscom
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Swisscom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 629,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'289 Punkten notiert. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 633,50 CHF aus. Bei 629,50 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 631,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'271 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 545,00 CHF am 10.12.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF je Aktie ausschütten. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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