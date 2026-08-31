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31.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Montagmittag fester

Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Montagmittag fester

Die Aktie von Swisscom zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 631,00 CHF.

Swisscom
630.96 CHF 0.41%
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Das Papier von Swisscom konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 631,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 633,50 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 631,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'964 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 15,21 Prozent wieder erreichen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swisscom-Aktie 15,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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