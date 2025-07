Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 564,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'958 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Swisscom-Aktie bis auf 564,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 565,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'589 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 573,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie. Bei 491,00 CHF fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 25,38 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 22,00 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,08 CHF gegenüber 8,78 CHF im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,07 Prozent auf 3.76 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 26,23 CHF im Jahr 2025 aus.

