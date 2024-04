Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagmittag billiger

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 503,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'300 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Swisscom-Aktie bis auf 503,00 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 508,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 23'416 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (619,40 CHF) erklomm das Papier am 04.05.2023. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 23,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 493,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 22,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Swisscom liess sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 8,28 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 2.87 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.89 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Swisscom möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 32,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch