Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt an Boden

Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0.6 Prozent auf 510.60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'188 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Swisscom-Aktie bis auf 513.40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508.00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 20'907 Aktien.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 23.50 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 22.00 CHF aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 29.33 CHF je Swisscom-Aktie.

Die Swisscom Gruppe ist das grösste Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz. Über ihre Konzerngesellschaften deckt das Unternehmen die inländische Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Sprach- und Datenkommunikation für Privat- und Geschäftskunden ab. Dazu zählen Mobilfunk, Festnetz, Internet und Digital-TV. Im Rahmen der Konzession zur Sicherstellung der flächendeckenden Grundversorgung ist Swisscom als Anbieterin auch in dünn besiedelten Gebieten des Landes präsent. Im Heimatmarkt ist Swisscom darüber hinaus im IT-Infrastruktur-Outsourcing und im Management von Kommunikationsinfrastrukturen aktiv. Mit der Tochtergesellschaft Fastweb, einem der grössten Anbieter von Breitband-Telekommunikationsdienstleistungen in Italien, ist Swisscom in einem der grössten Breitbandmärkte Europas vertreten. Die Swisscom gehört zu 51 Prozent der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Redaktion finanzen.ch