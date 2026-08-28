Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Freitagvormittag

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 631,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 632,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 631,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'540 Swisscom-Aktien gehandelt.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 15,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Mit Abgaben von 13,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 26,00 CHF je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,74 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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