Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'406 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 632,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 631,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'913 Swisscom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 15,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 15,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 27,00 CHF. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.

In der Swisscom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 27,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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