Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Swisscom. Bei der Swisscom-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 627,00 CHF.
Die Swisscom-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 627,00 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Swisscom-Aktie bis auf 632,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Swisscom-Aktie bis auf 625,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 631,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'715 Swisscom-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. Gewinne von 15,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 15,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient
Swisscom bringt ihre Produkte in Mediamarkt-Läden - Aktie gefragt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
28.08.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag stabil (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Swisscom AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Swisscom am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.