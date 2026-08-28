Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag stabil

Die Swisscom-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 627,00 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Swisscom-Aktie bis auf 632,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Swisscom-Aktie bis auf 625,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 631,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'715 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. Gewinne von 15,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 15,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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