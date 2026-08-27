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27.08.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Vormittag mit Abschlägen

Swisscom Aktie News: Swisscom am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Swisscom. Die Swisscom-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 633,00 CHF.

Swisscom
634.43 CHF -0.64%
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Die Swisscom-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 633,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swisscom-Aktie bei 633,00 CHF. Mit einem Wert von 636,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'722 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swisscom-Aktie mit einem Verlust von 13,90 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 3.69 Mrd. CHF umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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