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27.08.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagnachmittag tiefer

Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Swisscom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 625,50 CHF.

Swisscom
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Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 625,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Swisscom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 624,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 636,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'761 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,23 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Swisscom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 26,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Am 06.08.2026 hat Swisscom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 3.62 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 27,74 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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