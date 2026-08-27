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27.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom verzeichnet am Mittag Verluste

Swisscom Aktie News: Swisscom verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swisscom. Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 630,50 CHF.

Swisscom
630.47 CHF -1.26%
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Die Swisscom-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 630,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'440 Punkten realisiert. Die Swisscom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 630,50 CHF ab. Bei 636,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'882 Stück gehandelt.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,31 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.62 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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