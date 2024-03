Swisscom Aktie News: Swisscom verteidigt am Vormittag Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Swisscom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 548,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 11'703 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 549,40 CHF. Die Swisscom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 548,00 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 548,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 2'274 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (619,40 CHF) erklomm das Papier am 04.05.2023. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 11,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 493,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach unten.

Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 22,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 22,07 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,72 CHF gegenüber 8,28 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 2'870,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2'887,00 CHF umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Swisscom am 02.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 32,51 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch