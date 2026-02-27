Swisscom Aktie News: Swisscom schiebt sich am Freitagmittag vor

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swisscom zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 710,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'989 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 713,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 703,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'091 Swisscom-Aktien.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 719,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 491,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 26,86 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 12.02.2026 vor. In Sachen EPS wurden 5,45 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.87 Mrd. CHF – ein Plus von 35,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 2.86 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,51 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.

