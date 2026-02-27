Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’988 0.5%  SPI 19’218 0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’307 0.1%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’159 0.0%  Gold 5’177 -0.1%  Bitcoin 51’394 -1.5%  Dollar 0.7725 -0.2%  Öl 72.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Neutral-Bewertung für Swiss Re-Aktie von UBS AG
Hypoport-Aktie legt zu: Gewinn soll 2026 weiter steigern
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Rolls-Royce-Aktie etwas fester: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren
Darum schwächelt der Dollar gegenüber dem Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom schiebt sich am Freitagmittag vor

Swisscom Aktie News: Swisscom schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 710,00 CHF.

Swisscom
712.01 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swisscom zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 710,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'989 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 713,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 703,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'091 Swisscom-Aktien.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 719,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 491,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 26,86 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 12.02.2026 vor. In Sachen EPS wurden 5,45 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.87 Mrd. CHF – ein Plus von 35,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 2.86 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,51 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

Swisscom-Aktie im Fokus: Telekomkonzern lanciert "Swiss AI Assistant" für Firmenkunden

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?