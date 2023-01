Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag stabil

Kaum Bewegung liess sich um 04:28 Uhr bei der Swisscom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 534,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'357 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 536,20 CHF aus. Die Swisscom-Aktie sank bis auf 531,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 535,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'852 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2017 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 25,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 27.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,28 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,46 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 2'731,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2'760,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet. Swisscom dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 29,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch