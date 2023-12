Swisscom Aktie News: Swisscom reagiert am Nachmittag positiv

Die Swisscom-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 509,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'145 Punkten tendiert. Bei 510,20 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 508,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'290 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Bei 619,40 CHF erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,59 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.12.2023 Kursverluste bis auf 501,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,61 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,94 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,28 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2'752,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'731,00 CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.02.2025.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch