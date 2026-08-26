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26.08.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Swisscom zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Swisscom-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 641,00 CHF.

Swisscom
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Die Swisscom-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 641,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'577 Punkten steht. Bei 643,50 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Swisscom-Aktie bei 640,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 642,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 1'940 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. 13,42 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swisscom am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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