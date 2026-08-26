Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochnachmittag im Minus

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 638,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'580 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Swisscom-Aktie ging bis auf 637,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 642,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'824 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 17,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Swisscom gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,95 Prozent zurück. Hier wurden 3.62 Mrd. CHF gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,74 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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