Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 639,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'589 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 638,00 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 642,50 CHF. Bisher wurden heute 6'248 Swisscom-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2026 markierte das Papier bei 727,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 545,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit Abgaben von 14,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Swisscom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 27,74 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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