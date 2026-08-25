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25.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom verteuert sich am Mittag

Swisscom Aktie News: Swisscom verteuert sich am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Swisscom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 638,00 CHF zu.

Swisscom
638.00 CHF 1.04%
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Das Papier von Swisscom konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 638,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'478 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Swisscom-Aktie sogar auf 638,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 633,00 CHF. Bisher wurden heute 5'301 Swisscom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF. Abschläge von 14,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Swisscom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 26,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 27,00 CHF belaufen. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 3.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.69 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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