Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Swisscom-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 532,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'049 Punkten steht. Bei 533,00 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 528,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 45'882 Swisscom-Aktien.

Am 18.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,33 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 486,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 23,67 CHF ausgeschüttet werden. Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,72 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,24 Prozent auf 2.86 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.87 Mrd. CHF gelegen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 29,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

