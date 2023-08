Swisscom Aktie News: Swisscom verteuert sich am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 529,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'013 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 530,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 526,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'964 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 619,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 16,96 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swisscom am 03.08.2023. Swisscom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,84 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 2'703,00 CHF in den Büchern – ein Minus von -0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 2'726,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Swisscom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Swisscom-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 33,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch