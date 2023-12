Swisscom Aktie News: Swisscom legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 509,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'108 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swisscom-Aktie bei 510,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 508,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'667 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 619,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 501,20 CHF. Dieser Wert wurde am 21.12.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swisscom-Aktie 1,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 02.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,94 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,28 CHF je Aktie erzielt worden. Swisscom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2'752,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2'731,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Swisscom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Swisscom.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 33,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch