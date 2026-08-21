Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagvormittag in Grün

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 636,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 638,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 637,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 2'472 Stück.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,31 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,31 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 26,00 CHF aus. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 27,65 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient

Swisscom bringt ihre Produkte in Mediamarkt-Läden - Aktie gefragt

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr eingefahren