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21.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagmittag behauptet

Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagmittag behauptet

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Swisscom. Zum Vortag unverändert notierte die Swisscom-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 634,50 CHF.

Swisscom
634.49 CHF -0.07%
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Mit einem Kurs von 634,50 CHF zeigte sich die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'297 Punkten notiert. Der Kurs der Swisscom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 638,50 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Swisscom-Aktie bis auf 633,50 CHF. Mit einem Wert von 637,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6'530 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,58 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swisscom-Aktie mit einem Verlust von 14,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 26,00 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,51 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.62 Mrd. CHF – eine Minderung von -1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.69 Mrd. CHF eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,65 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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