Swisscom Aktie News: Swisscom fällt am Nachmittag

Die Swisscom-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 557,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'916 Punkten realisiert. Die Swisscom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 555,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 558,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'264 Swisscom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.05.2025 auf bis zu 573,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,87 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 491,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 11,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 25,38 CHF ausgeschüttet werden. Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,08 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,78 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swisscom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.76 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 26,05 CHF je Aktie aus.

