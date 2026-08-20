Swisscom Aktie News: Swisscom am Vormittag kaum verändert

Die Swisscom-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 634,50 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'397 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 635,50 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Swisscom-Aktie bei 634,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 634,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 678 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. 14,58 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swisscom-Aktie 14,11 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 26,00 CHF je Wertpapier. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,65 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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