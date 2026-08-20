Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Im SIX SX-Handel kam die Swisscom-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 635,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Bei 636,00 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 632,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 634,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'689 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,24 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 26,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Swisscom gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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