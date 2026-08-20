Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Swisscom-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 634,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'347 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 636,00 CHF. Die Swisscom-Aktie sank bis auf 633,50 CHF. Mit einem Wert von 634,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 3'257 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Swisscom im vergangenen Quartal 3.62 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swisscom 3.69 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,65 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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