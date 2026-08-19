Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochvormittag ohne grosse Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 635,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'346 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Swisscom-Aktie bei 637,00 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 634,50 CHF. Bei 635,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'313 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,40 Prozent. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 14,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,65 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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