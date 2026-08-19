Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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19.08.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swisscom. Zuletzt sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 636,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Swisscom zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 636,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'390 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 638,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 635,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 22'130 Swisscom-Aktien umgesetzt.
Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 14,31 Prozent zulegen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.
Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,65 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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