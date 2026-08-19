Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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19.08.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Swisscom. Im SIX SX-Handel kam die Swisscom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 635,00 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 635,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. In der Spitze gewann die Swisscom-Aktie bis auf 638,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 631,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 635,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'212 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 14,49 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 545,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,17 Prozent.
Swisscom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 27,00 CHF belaufen. Am 06.08.2026 hat Swisscom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 3.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.69 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2026 27,65 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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