Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 585,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'144 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swisscom-Aktie bis auf 587,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 582,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'766 Swisscom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 589,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Bei 491,00 CHF fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swisscom-Aktie 16,07 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 25,67 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 07.08.2025 vor. Swisscom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,35 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.69 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.75 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 25,78 CHF in den Büchern stehen haben wird.

