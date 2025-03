Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Mittwochnachmittag

Die Swisscom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 524,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'061 Punkten notiert. Der Kurs der Swisscom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 524,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 529,50 CHF. Zuletzt wechselten 36'098 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Bei 571,00 CHF markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.05.2024 (486,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 22,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 23,67 CHF. Swisscom gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,72 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,24 Prozent zurück. Hier wurden 2.86 Mrd. CHF gegenüber 2.87 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Swisscom rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,09 CHF je Aktie belaufen.

