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18.09.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Vormittag

Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swisscom. Die Swisscom-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 660,50 CHF nach.

Swisscom
651.11 CHF -3.05%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 660,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 660,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 668,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 35'200 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,07 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 17,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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