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18.09.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Swisscom

Swisscom Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Swisscom

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 651,50 CHF.

Swisscom
651.59 CHF -2.98%
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Die Swisscom-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 651,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'852 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 648,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 668,00 CHF. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86'822 Stück gehandelt.

Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,35 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Swisscom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 27,00 CHF belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 27,39 CHF je Aktie in den Swisscom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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