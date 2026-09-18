Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,8 Prozent auf 653,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 649,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 668,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 72'014 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2026 auf bis zu 727,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 10,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 26,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 6,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swisscom noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,39 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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