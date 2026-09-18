Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’870 -0.6%  SPI 19’600 -0.5%  Dow 51’633 -0.3%  DAX 25’375 -1.3%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’238 -1.3%  Gold 4’355 0.3%  Bitcoin 64’814 2.9%  Dollar 0.8246 0.1%  Öl 104.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
Analyse: So bewertet DZ BANK die adidas-Aktie
On-Aktie unbeeindruckt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch fort
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Suche...
ETF Sparplan

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Kursabschlägen

Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swisscom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 653,00 CHF abwärts.

Swisscom
649.98 CHF -3.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,8 Prozent auf 653,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 649,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 668,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 72'014 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2026 auf bis zu 727,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 10,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 26,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 6,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swisscom noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,39 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten