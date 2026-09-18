Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.09.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swisscom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 653,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,8 Prozent auf 653,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 649,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 668,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 72'014 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2026 auf bis zu 727,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 10,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 26,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 6,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swisscom noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,39 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Nachmittag (finanzen.ch)