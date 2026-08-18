Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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18.08.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Swisscom zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Swisscom konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 637,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 637,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'311 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 638,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 635,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'157 Swisscom-Aktien den Besitzer.
Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swisscom-Aktie somit 12,38 Prozent niedriger. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swisscom-Aktie 14,44 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Swisscom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF aus. Am 06.08.2026 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Swisscom im vergangenen Quartal 3.62 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swisscom 3.69 Mrd. CHF umsetzen können.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,65 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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