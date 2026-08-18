Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 638,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swisscom-Aktie bei 641,00 CHF. Bei 635,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 13'262 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Gewinne von 13,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,64 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,51 CHF, nach 5,00 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.69 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 27,65 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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