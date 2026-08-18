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18.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagmittag mit Aufschlag

Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swisscom. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 639,50 CHF zu.

Swisscom
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Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 639,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swisscom-Aktie bei 641,00 CHF. Bei 635,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'536 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. 13,68 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

In der Swisscom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 27,65 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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