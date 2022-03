Swisscom Aktie News: Swisscom mit Abschlägen

Die Swisscom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1.2 Prozent auf 549.80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'164 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Swisscom-Aktie bis auf 548.20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 552.80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 171'540 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Swisscom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 28.99 CHF fest.

Die Swisscom Gruppe ist das grösste Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz. Über ihre Konzerngesellschaften deckt das Unternehmen die inländische Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Sprach- und Datenkommunikation für Privat- und Geschäftskunden ab. Dazu zählen Mobilfunk, Festnetz, Internet und Digital-TV. Im Rahmen der Konzession zur Sicherstellung der flächendeckenden Grundversorgung ist Swisscom als Anbieterin auch in dünn besiedelten Gebieten des Landes präsent. Im Heimatmarkt ist Swisscom darüber hinaus im IT-Infrastruktur-Outsourcing und im Management von Kommunikationsinfrastrukturen aktiv. Mit der Tochtergesellschaft Fastweb, einem der grössten Anbieter von Breitband-Telekommunikationsdienstleistungen in Italien, ist Swisscom in einem der grössten Breitbandmärkte Europas vertreten. Die Swisscom gehört zu 51 Prozent der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Redaktion finanzen.net