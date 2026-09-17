Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die Swisscom-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 677,50 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 677,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 674,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'670 Swisscom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Abschläge von 19,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.69 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.62 Mrd. CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,39 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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