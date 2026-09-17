Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 0.5%  SPI 19’696 0.7%  Dow 51’970 1.0%  DAX 25’760 0.9%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’330 1.0%  Gold 4’366 2.4%  Bitcoin 63’130 0.5%  Dollar 0.8239 -0.2%  Öl 102.0 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie dennoch fester
Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen
Suche...

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Swisscom zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 677,50 CHF zu.

Swisscom
675.14 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Swisscom-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 677,50 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 677,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 674,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'670 Swisscom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Abschläge von 19,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.69 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.62 Mrd. CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,39 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:45 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
11:37 Logo WHS Fed-Zinsschock: Nasdaq stürzt auf 29.000 – dann dreht der Markt!
11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 16.13 SX7BOU
Short 14’746.48 13.80 SY7BHU
Short 15’290.98 8.95 SWBWSU
SMI-Kurs: 13’944.00 17.09.2026 14:56:18
Long 13’319.80 19.67 SXBKNU
Long 13’014.99 13.80 SUTB5U
Long 12’465.04 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Bilfinger-Aktie bricht massiv ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.