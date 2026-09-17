Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Nachmittag
Die Aktie von Swisscom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 674,50 CHF.
Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 674,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'948 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 678,00 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 674,50 CHF. Zuletzt wechselten 14'275 Swisscom-Aktien den Besitzer.
Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Swisscom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
17.09.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom verteidigt am Mittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag (finanzen.ch)