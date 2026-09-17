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17.09.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Nachmittag

Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Nachmittag

Die Aktie von Swisscom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 674,50 CHF.

Swisscom
671.58 CHF -0.65%
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Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 674,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'948 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 678,00 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 674,50 CHF. Zuletzt wechselten 14'275 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Swisscom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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