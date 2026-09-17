Swisscom Aktie News: Swisscom verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Swisscom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 672,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'885 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 678,00 CHF aus. Das Tagestief markierte die Swisscom-Aktie bei 670,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 674,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'085 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,96 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2026 27,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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