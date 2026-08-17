Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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17.08.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Swisscom zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Swisscom-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 639,50 CHF.
Die Swisscom-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 639,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'376 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 639,50 CHF. In der Spitze fiel die Swisscom-Aktie bis auf 634,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 635,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 1'219 Stück.
Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,68 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,51 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.
Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,66 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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