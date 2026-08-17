Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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17.08.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Swisscom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swisscom-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 632,50 CHF.
Der Swisscom-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 632,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 631,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 635,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 10'128 Stück.
Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 13,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Abschläge von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 26,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.69 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Swisscom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 27,66 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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