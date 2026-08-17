Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Swisscom-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 633,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'337 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 633,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 635,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'444 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 727,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 14,76 Prozent zulegen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 13,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 27,66 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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