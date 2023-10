Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag auf rotem Terrain

Die Swisscom-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 545,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 10'861 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Swisscom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 543,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 546,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'942 Swisscom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (619,40 CHF) erklomm das Papier am 03.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 13,65 Prozent wieder erreichen. Bei 448,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Swisscom liess sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,84 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 6,51 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2'703,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2'726,00 CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Swisscom.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 33,46 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch