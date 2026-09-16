Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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16.09.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Swisscom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swisscom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 671,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Swisscom-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 671,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 668,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 669,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'724 Swisscom-Aktien umgesetzt.
Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF ab. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 23,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swisscom am 06.08.2026. Das EPS lag bei 6,51 CHF. Im letzten Jahr hatte Swisscom einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.69 Mrd. CHF gelegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 27,39 CHF je Aktie in den Swisscom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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