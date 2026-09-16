Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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16.09.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Nachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swisscom. Das Papier von Swisscom konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 674,50 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Swisscom-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 674,50 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'833 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Swisscom-Aktie bis auf 676,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 669,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'690 Swisscom-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2026 auf bis zu 727,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,78 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Am 06.08.2026 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Swisscom im vergangenen Quartal 3.62 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swisscom 3.69 Mrd. CHF umsetzen können.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 27,39 CHF je Aktie in den Swisscom-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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