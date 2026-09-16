Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Das Papier von Swisscom konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 674,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'860 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Swisscom-Aktie sogar auf 676,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 669,00 CHF. Zuletzt wechselten 9'975 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 7,86 Prozent Luft nach oben. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swisscom am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Swisscom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,39 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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